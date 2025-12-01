Eurofins Scientific Aktie
CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Eurofins Scientific SE-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 65,78 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hat, hat nun 15,202 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 58,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 891,46 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 10,85 Prozent verkleinert.
Eurofins Scientific SE war somit zuletzt am Markt 10,43 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
