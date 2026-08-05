CDW Aktie
WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085
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05.08.2026 13:32:12
CDW Earnings Up In Q2
(RTTNews) - CDW Corp. (CDW), a provider of information technology solutions, on Wednesday reported higher net income in the second quarter compared with the previous year.
For the second quarter, net income increased to $274.4 million from $271.2 million in the previous year.
Earnings per share were $2.15 versus $2.05 last year.
Adjusted net income rose to $370.4 million from $343.7 million in the previous year.
Adjusted earnings per share were $2.91 versus $2.60 last year.
Operating income jumped to $428.6 million from $420.2 million in the prior year.
Net sales increased to $6.57 billion from $5.98 billion in the previous year.
Further, the board approved a quarterly cash dividend of $0.63 per common share, payable on September 10, to stockholders of record at the close of business on August 25.
In the pre-market trading, CDW is 8.55% lesser at $140.84 on the Nasdaq.
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