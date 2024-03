CEWE will Dividende anheben

So sollen 2,60 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, nach 2,45 Euro im Vorjahr, wie die CEWE Stiftung & Co KGaA am Montag in Oldenburg mitteilte. Das ist etwas weniger als von Bloomberg erfasste Analysten im Durchschnitt erwartet hatten. Das Unternehmen hatte bereits im Februar vorläufige Geschäftszahlen vorgelegt.

Demzufolge stieg der Umsatz um 6,5 Prozent auf 780,2 Millionen Euro und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 11 Prozent auf 83,9 Millionen Euro. In den Zahlen ist die im Dezember verkaufte Gesellschaft Futalis nicht mehr enthalten. Die endgültigen Zahlen sollen am 22. März veröffentlicht werden.

