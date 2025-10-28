Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Cicor übernimmt zwei Produktionsstandorte von Valtronic und vollzieht damit Markteintritt in die USA



28.10.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Bronschhofen, 28. Oktober 2025 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat per 27. Oktober 2025 eine Vereinbarung unterzeichnet, zwei Produktionsstandorte des Westschweizer Elektronikanbieters Valtronic zu übernehmen. Damit stärkt Cicor sein Medtech-Geschäft, sichert sich einen strategischen Standort in den USA und realisiert eine dringend benötigte Kapazitätserweiterung in Marokko. Valtronic hat über 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Industrialisierung und Herstellung innovativer medizinischer und diagnostischer Geräte, einschliesslich aktiver Implantate. Neben dem Hauptsitz in der Schweiz betreibt Valtronic Produktionswerke in Berrechid (Marokko) und in Cleveland (OH, USA), die auf die Produktion von Medizintechnikprodukten spezialisiert sind.



Durch die Transaktion wächst die Cicor Gruppe um rund 220 Mitarbeitende und erzielt einen zusätzlichen Umsatz von mindestens circa CHF 20 Millionen, der sich durch wichtige Neukunden im US-Geschäft rund verdoppeln kann. Die Transaktion wird keinen wesentlichen Einfluss auf die Bilanz und die EBITDA-Marge der Cicor Gruppe haben.



Lokale Produktion in den USA

Durch die Übernahme von Valtronic gewinnt Cicor einen ersten Standort in den USA mit einem Werk in sehr gutem Zustand, einem starken lokalen Management und Produktionskapazitäten für Aufträge in der Höhe von deutlich über CHF 40 Mio. Dieser Schritt kommt dem Wunsch von Cicor-Kunden entgegen, in den USA zu produzieren. Der Aufbau eines eigenen Werks in den USA wäre für Cicor mit erheblich höheren Investitionen sowie Anlaufkosten verbunden gewesen. Die Übernahme des Standortes in Cleveland von Valtronic ist deshalb eine wirtschaftlich attraktive und schnelle Lösung.



Kapazitätsverdoppelung in Marokko

Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus dem Erwerb des Standorts von Valtronic in Marokko, der sich im selben Gebäude wie die im Frühjahr 2025 von Cicor übernommene Éolane Marokko befindet. Mit der Integration kommen alle Anlagen unter ein Dach, wodurch sich für Cicor eine Verdoppelung der Kapazitäten an einem bestehenden Standort ergibt. Damit kann Cicor den im nächsten Jahr markant erhöhten Bedarf eines bedeutenden Kunden aus dem Bereich der Industrietechnik, der mit der Akquisition von Éolane zu Cicor gelangt ist, ohne signifikante Zusatzinvestitionen abdecken.



Die Übertragung des Geschäfts an Cicor wird voraussichtlich in den nächsten Wochen abgeschlossen sein. Cicor wird in den kommenden Monaten die Integration der beiden Standorte vorantreiben, technische Schnittstellen harmonisieren, Abläufe optimieren und das volle Potenzial ausschöpfen. Die Übernahme festigt die strategische Ausrichtung von Cicor als führender Anbieter von elektronischen Lösungen in anspruchsvollen Endmärkten, jetzt auch in Nordamerika. Kontakt

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Media Relations

Telefon +41 71 913 73 00

E-Mail: media@cicor.com

Investor Relations

Telefon +41 71 913 73 00

E-Mail: investor@cicor.com Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 4'400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 13 Ländern bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung