Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|
28.10.2025 07:00:06
Cicor übernimmt zwei Produktionsstandorte von Valtronic und vollzieht damit Markteintritt in die USA
|
Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Bronschhofen, 28. Oktober 2025 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat per 27. Oktober 2025 eine Vereinbarung unterzeichnet, zwei Produktionsstandorte des Westschweizer Elektronikanbieters Valtronic zu übernehmen. Damit stärkt Cicor sein Medtech-Geschäft, sichert sich einen strategischen Standort in den USA und realisiert eine dringend benötigte Kapazitätserweiterung in Marokko.
Valtronic hat über 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Industrialisierung und Herstellung innovativer medizinischer und diagnostischer Geräte, einschliesslich aktiver Implantate. Neben dem Hauptsitz in der Schweiz betreibt Valtronic Produktionswerke in Berrechid (Marokko) und in Cleveland (OH, USA), die auf die Produktion von Medizintechnikprodukten spezialisiert sind.
Kontakt
Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 4'400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 13 Ländern bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cicor Technologies Ltd
|c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15
|9552 Bronschhofen
|Schweiz
|Telefon:
|+41719137300
|Fax:
|+41719137301
|E-Mail:
|info@cicor.com
|Internet:
|www.cicor.com
|ISIN:
|CH0008702190
|Valorennummer:
|870219
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2218028
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2218028 28.10.2025 CET/CEST
