SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cicor Technologies-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Cicor Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Cicor Technologies-Anteile bei 42,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,381 Cicor Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Cicor Technologies-Papiere wären am 28.10.2025 497,62 CHF wert, da der Schlussstand 209,00 CHF betrug. Mit einer Performance von +397,62 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Cicor Technologies belief sich zuletzt auf 912,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at