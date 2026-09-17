Ciena Sets FY29 Targets

(RTTNews) - Ciena Corporation (CIEN), a network technology company, Wednesday announced its three-year financial targets.

The targets for fiscal 2029 include Revenue CAGR of around 30 percent from 2026 through 2029, Adjusted gross margin of around 50 percent with an adjusted operating margin ranging from 32 percent to 35 percent.

Further the company intimated a change to financial reporting segments that will reflect in Q1 of 2027. Optical Systems, Interconnects, Global Services, and Routing and Other are the new reporting segments that is expected to align well with growth markets and allow owners improved insight into the financial performance of the network tech organization.

On Wednesday, shares closed at $340.50, up 1.85% on the New York Stock Exchange.