CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|
11.12.2025 20:10:41
Ciena Shares Rise Nearly 8% After Reporting Higher Q4 Revenue
(RTTNews) - Ciena Corporation (CIEN) is up 7.88 percent to $239.34, gaining $17.49 on Thursday after the company posted fourth-quarter results that showed a drop in profit but a strong increase in revenue.
Ciena reported earnings of $19.48 million, or $0.13 per share, compared with $37.02 million, or $0.25 per share, a year earlier. Revenue rose 20.5% to $1.35 billion from $1.12 billion last year.
The stock is trading at $239.34 after opening at $236.35, moving between $222.45 and $248.00 so far today on the New York Stock Exchange. The bid is $232.68, and the ask is $233.38. Trading volume has reached 5,278,851, compared to an average of 2,903,439.
Ciena's 52-week range stands at $49.21 to $248.00, putting today's move near the top end of its yearly trading band.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CIENA Corp.mehr Nachrichten
|
11.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schließt im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CIENA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
10.12.25
|Ausblick: CIENA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu CIENA Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|CIENA Corp.
|202,40
|1,56%