CIENA Aktie

CIENA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095

11.12.2025 20:10:41

Ciena Shares Rise Nearly 8% After Reporting Higher Q4 Revenue

(RTTNews) - Ciena Corporation (CIEN) is up 7.88 percent to $239.34, gaining $17.49 on Thursday after the company posted fourth-quarter results that showed a drop in profit but a strong increase in revenue.

Ciena reported earnings of $19.48 million, or $0.13 per share, compared with $37.02 million, or $0.25 per share, a year earlier. Revenue rose 20.5% to $1.35 billion from $1.12 billion last year.

The stock is trading at $239.34 after opening at $236.35, moving between $222.45 and $248.00 so far today on the New York Stock Exchange. The bid is $232.68, and the ask is $233.38. Trading volume has reached 5,278,851, compared to an average of 2,903,439.

Ciena's 52-week range stands at $49.21 to $248.00, putting today's move near the top end of its yearly trading band.

