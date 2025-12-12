Photronics Aktie

WKN: 879430 / ISIN: US7194051022

NASDAQ Composite-Marktbericht 12.12.2025 20:04:43

Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter

Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter

Der NASDAQ Composite gibt sich am fünften Tag der Woche schwächer.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,48 Prozent tiefer bei 23 245,49 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,445 Prozent tiefer bei 23 488,87 Punkten, nach 23 593,86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23 554,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 094,51 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 1,66 Prozent. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 406,46 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 141,10 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 19 902,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 20,56 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Astro-Med (+ 9,80 Prozent auf 8,18 USD), Geospace Technologies (+ 5,52 Prozent auf 16,06 USD), Century Casinos (+ 5,22 Prozent auf 1,41 USD), Taylor Devices (+ 4,24 Prozent auf 53,56 USD) und Roivant Sciences (+ 3,94 Prozent auf 22,18 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Modine Manufacturing (-12,61 Prozent auf 144,36 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-9,46 Prozent auf 3,97 USD), Rambus (-8,97 Prozent auf 96,50 USD), CIENA (-8,78 Prozent auf 221,09 USD) und Photronics (-8,09 Prozent auf 36,46 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 26 451 107 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,803 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2025 präsentiert die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 12,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

1-800-FLOWERS.COM Inc. 3,97 -9,46% 1-800-FLOWERS.COM Inc.
Astro-Med Inc. 6,15 -7,52% Astro-Med Inc.
Century Casinos Inc. 1,13 -0,88% Century Casinos Inc.
CIENA Corp. 205,00 2,86% CIENA Corp.
Cogent Communications Holdings Inc 23,53 -3,29% Cogent Communications Holdings Inc
Geospace Technologies Corp 16,06 5,52% Geospace Technologies Corp
Modine Manufacturing Co. 125,30 -6,00% Modine Manufacturing Co.
NVIDIA Corp. 151,18 -1,36% NVIDIA Corp.
Photronics Inc. 33,66 0,27% Photronics Inc.
Rambus Inc. 83,58 -7,15% Rambus Inc.
Roivant Sciences 18,14 6,68% Roivant Sciences
Taylor Devices Inc. 53,56 4,24% Taylor Devices Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs 15,70 -2,48% Upbound Group Inc Registered Shs
WD-40 Co. 170,00 4,29% WD-40 Co.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 247,36 -1,47%

