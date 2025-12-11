NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CIENA von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in CIENA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 11.12.2022 wurden CIENA-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die CIENA-Aktie letztlich bei 50,76 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 197,006 CIENA-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43 705,67 USD, da sich der Wert eines CIENA-Anteils am 10.12.2025 auf 221,85 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 337,06 Prozent angezogen.

Der CIENA-Wert an der Börse wurde auf 30,33 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at