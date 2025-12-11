America's Car-Mart Aktie
|NASDAQ Composite-Kursentwicklung
|
11.12.2025 20:03:59
Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert im Minus
Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,45 Prozent schwächer bei 23 547,37 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,613 Prozent auf 23 509,22 Punkte an der Kurstafel, nach 23 654,16 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 23 308,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 577,23 Punkten.
NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,384 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 11.11.2025, den Wert von 23 468,30 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 11.09.2025, den Wert von 22 043,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20 034,89 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 22,13 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. 14 784,03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell PetMed Express (+ 90,96 Prozent auf 3,38 USD), Amtech Systems (+ 17,24 Prozent auf 10,95 USD), 3D Systems (+ 9,32 Prozent auf 1,94 USD), Roivant Sciences (+ 8,89 Prozent auf 22,04 USD) und CIENA (+ 7,97 Prozent auf 239,53 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Oracle (-11,82 Prozent auf 196,65 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-6,92 Prozent auf 4,44 USD), Americas Car-Mart (-5,81 Prozent auf 25,28 USD), Astro-Med (-5,61 Prozent auf 7,66 USD) und JetBlue Airways (-5,47 Prozent auf 4,76 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21 070 621 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,843 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf
2025 hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,83 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
