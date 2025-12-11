Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schließt im Minus

Heute zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Donnerstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0,25 Prozent auf 23 593,86 Punkte nach unten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,613 Prozent leichter bei 23 509,22 Punkten in den Handel, nach 23 654,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 23 606,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 308,95 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 0,188 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23 468,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22 043,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20 034,89 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 22,37 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell PetMed Express (+ 68,36 Prozent auf 2,98 USD), Amtech Systems (+ 17,67 Prozent auf 10,99 USD), Cerus (+ 13,76 Prozent auf 2,15 USD), 3D Systems (+ 11,30 Prozent auf 1,97 USD) und CIENA (+ 9,25 Prozent auf 242,37 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Oracle (-10,83 Prozent auf 198,85 USD), Astro-Med (-8,19 Prozent auf 7,45 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-8,07 Prozent auf 4,39 USD), Americas Car-Mart (-5,55 Prozent auf 25,35 USD) und Lifetime Brands (-4,98 Prozent auf 4,20 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 40 218 884 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,843 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 4,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at