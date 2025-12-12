NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

Zum Handelsschluss zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Freitag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 1,69 Prozent leichter bei 23 195,17 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,445 Prozent auf 23 488,87 Punkte an der Kurstafel, nach 23 593,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 554,89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 094,51 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 1,87 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 23 406,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 141,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 902,84 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,30 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 24 019,99 Punkte. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Astro-Med (+ 9,13 Prozent auf 8,13 USD), Taylor Devices (+ 6,07 Prozent auf 54,50 USD), Nissan Motor (+ 4,64 Prozent auf 2,61 USD), Roivant Sciences (+ 3,56 Prozent auf 22,10 USD) und Ligand Pharmaceuticals (+ 3,51 Prozent auf 189,55 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Comtech Telecommunications (-15,47 Prozent auf 3,06 USD), Modine Manufacturing (-15,32 Prozent auf 139,88 USD), Rambus (-11,11 Prozent auf 94,23 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-10,83 Prozent auf 3,91 USD) und CIENA (-9,87 Prozent auf 218,44 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 53 761 752 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,803 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,54 zu Buche schlagen. Cogent Communications-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12,56 Prozent gelockt.

