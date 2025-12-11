Hooker Furniture Aktie
Verluste in New York: NASDAQ Composite sackt zum Start ab
Um 15:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,33 Prozent schwächer bei 23 339,75 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,613 Prozent auf 23 509,22 Punkte an der Kurstafel, nach 23 654,16 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23 514,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 318,41 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,26 Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23 468,30 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22 043,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20 034,89 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 21,05 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell PetMed Express (+ 50,85 Prozent auf 2,67 USD), Cogent Communications (+ 5,67 Prozent auf 25,17 USD), CIENA (+ 4,94 Prozent auf 232,81 USD), Geron (+ 4,30 Prozent auf 1,34 USD) und Cerus (+ 4,23 Prozent auf 1,97 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Oracle (-13,66 Prozent auf 192,54 USD), Hooker Furniture (-8,44 Prozent auf 9,98 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-7,34 Prozent auf 4,42 USD), Commercial Vehicle Group (-5,45 Prozent auf 1,56 USD) und American Superconductor (-3,78 Prozent auf 32,11 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 5 991 478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,843 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien
Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 12,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
