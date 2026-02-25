Circle Internet Group Aktie
WKN DE: A417ZL / ISIN: US1725731079
|
25.02.2026 12:27:40
Circle Internet Group Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Circle Internet Group (CRCL):
Earnings: $133.41 million in Q4 vs. $3.10 million in the same period last year. EPS: $0.43 in Q4 vs. $0.00 in the same period last year. Revenue: $770.23 million in Q4 vs. $435.36 million in the same period last year.
Nachrichten zu Circle Internet Group
|
24.02.26
Ausblick: Circle Internet Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Circle Internet Group
Aktien in diesem Artikel
|Circle Internet Group
|67,20
|29,23%
