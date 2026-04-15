Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
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15.04.2026 19:33:28
Citigroup Analysts Boost Their Forecasts After Upbeat Q1 Results
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Nachrichten zu Citigroup Inc.
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15.04.26
|Citi and Endowus Deepen Partnership with Credit Card Collaboration (EQS Group)
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14.04.26
|Ausblick: Citigroup informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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13.04.26
|S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Citigroup von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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06.04.26
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30.03.26
|S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Citigroup-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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30.03.26
|Erste Schätzungen: Citigroup legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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23.03.26
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16.03.26
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Analysen zu Citigroup Inc.
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