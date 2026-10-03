Clorox Aktie
WKN: 856678 / ISIN: US1890541097
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03.10.2026 07:24:09
Clorox is Dealing With Several Years of Challenging Circumstances
Business boomed during the pandemic, but since the economic reopening, it has been one difficulty after another for Clorox (NYSE: CLX).
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 30, 2026. The video was published on Oct. 2, 2026.
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30.09.26
|S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clorox von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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