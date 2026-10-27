Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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27.10.2026 18:13:01
Coca-Cola: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its Q3 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Coca-Cola (NYSE:KO) announced that it expects full-year organic revenue to grow at least 5%. Consistent volume gains demonstrate that brand loyalty protects cash flow in volatile macroeconomic markets. Disciplined capital management provides flexibility to absorb external legal and tax liabilities.
Three things that management said stand out.
Image source: The Motley Fool.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
27.10.26
|Dienstagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.26
|WDH/ROUNDUP/Zero Sugar gefragt: Coca-Cola erhöht erneut Jahresprognose (dpa-AFX)
|
27.10.26
|ROUNDUP/Zero Sugar gefragt: Coca-Cola erhöht erneut Jahresprognose (dpa-AFX)
|
26.10.26
|Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones liegt mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|82,02
|-1,05%
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