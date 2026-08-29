Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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29.08.2026 02:08:04
Coinbase Stock: Buy or Sell?
The current administration in the U.S. is working to progress legislation favorable to the cryptocurrency industry. *Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 26, 2026. The video was published on Aug.28, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Coinbase
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28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
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26.08.26
|S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coinbase von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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21.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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21.08.26
|Aufschläge in New York: Das macht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
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21.08.26
|Optimismus in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Coinbase
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.