Colgate-Palmolive Aktie
WKN: 850667 / ISIN: US1941621039
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01.05.2026 12:55:00
Colgate Announces 1st Quarter 2026 Results
NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--May 1, 2026-- Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL): Net sales increased 8.4%; Organic sales* increased 2.9%, including a 0.6% negative impact from lower private label pet food sales GAAP EPS decreased 6% to $0.80; Base Business EPS* increased 7% to $0.97 GAAP Gross profitWeiter zum vollständigen Artikel bei Colgate-Palmolive Co.
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