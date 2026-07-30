Ausblick: Colgate-Palmolive legt Quartalsergebnis vor

Colgate-Palmolive wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,947 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Colgate-Palmolive noch 0,910 USD je Aktie eingenommen.

Colgate-Palmolive soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,36 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,81 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,63 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,46 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 20,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at