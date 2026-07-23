KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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23.07.2026 16:04:00
Collabora Online: lokale oder Cloud-KI nach Nutzerwunsch
Collabora Online 26.04 bringt einen integrierten KI-Assistenten für Writer, Calc und Impress. Nutzer wählen Modell und Anbieter selbst.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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