Columbia Banking System Aktie
WKN: 908712 / ISIN: US1972361026
|
23.01.2026 01:26:38
Columbia Banking System Profit Rises In Q4
(RTTNews) - Columbia Banking System (COLB) revealed earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $215 million, or $0.72 per share. This compares with $143 million, or $0.68 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 26.9% to $858 million from $676 million last year.
Columbia Banking System earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $215 Mln. vs. $143 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $0.68 last year. -Revenue: $858 Mln vs. $676 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Columbia Banking System Inc.
Analysen zu Columbia Banking System Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Columbia Banking System Inc.
|29,67
|-0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.