Comcast Corp. Q3 Profit Climbs

(RTTNews) - Comcast Corp. (CMCSA) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $3.448 billion, or $0.97 per share. This compares with $3.332 billion, or $0.90 per share, last year.

Excluding items, Comcast Corp. reported adjusted earnings of $3.824 billion or $1.07 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 6.1% to $29.298 billion from $31.198 billion last year.

Comcast Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.448 Bln. vs. $3.332 Bln. last year. -EPS: $0.97 vs. $0.90 last year. -Revenue: $29.298 Bln vs. $31.198 Bln last year.