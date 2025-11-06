Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|
06.11.2025 20:00:44
Comcast holds talks about buying ITV’s television business
US media giant sees potential to create a leading streaming service in the UKWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Comcast holds talks about buying ITV’s television business (Financial Times)
|
06.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comcast von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.11.25
|Pluszeichen in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
03.11.25
|Optimismus in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
03.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
30.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comcast von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
Analysen zu Comcast Corp. (Class A)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comcast Corp. (Class A)
|23,73
|-1,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.