Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
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29.06.2026 18:33:00
Comcast to Separate Into Two Companies, With NBCUniversal Set to Spin Off
The move follows the media giant spinning off Versant as its own business.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Analysen zu Comcast Corp. (Class A)
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|Comcast Corp. (Class A)
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