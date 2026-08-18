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18.08.2026 11:46:38

Computerspiele-Messe Gamescom mit Aussteller-Rekord

KÖLN (dpa-AFX) - Auf der weltgrößten Computerspiele-Messe Gamescom präsentieren sich in diesem Jahr so viele Aussteller wie noch nie. Wie die beiden Veranstalter, die Koelnmesse und der Verband Game, mitteilten, werden bei dem Kölner Branchentreff mehr als 1.600 Aussteller erwartet und damit mehr als im bisherigen Rekordjahr 2025, als es 1.568 gewesen waren. Gut zwei Drittel davon kommen in diesem Jahr aus dem Ausland. Die fünftägige Messe startet am 26. August.

Man setze den Rekordkurs fort, sagte der Chef der Koelnmesse, Gerald Böse. "Die Gamescom 2026 steht für Wachstum, internationale Relevanz und eine starke Community." Die Ausstellungsfläche der Messe für Computer- und Videospiele liegt unverändert bei 233.000 Quadratmetern

- dies inklusive von Fluren und Freiflächen, auf denen keine

Messestände sind.

Es wird wieder voll in den Messehallen

Zu den Besucherzahlen wollten die Veranstalter keine Prognose machen, 2025 waren es 357.000 gewesen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Zahl wieder erreichen werden", sagte Böse. Der Besucher-Höchstwert war 2019 mit 373.000 erreicht worden, damals war das Gedränge in den Kölner Messehallen besonders intensiv und sorgte bei manchen Besuchern für schlechte Laune.

Man habe den damaligen Besucherandrang kritisch reflektiert und die Anzahl der Tickets reduziert, um die Besuchsqualität zu erhöhen, sagte Game-Geschäftsführer Felix Falk. Viel wichtiger als die Besucherzahlen sei die digitale Reichweite, die sich seit Jahren deutlich erhöht habe - also die Online-Klicks bei Gamescom-Formaten.

Die Gamescom ist die weltgrößte Messe für Computer- und Videospiele. Firmen wie die Konsolen-Hersteller Nintendo ("Super Mario") und Microsoft Xbox ("Age of Empires") sowie die Publisher Tencent Games ("Dune: Awakening") und Ubisoft ("Anno 1800", "Anno 117") präsentieren sich den Fans und Fachleuten. Das Leitthema der Gamescom lautet dieses Jahr "Games machen Lust auf Zukunft"./wdw/DP/mis

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