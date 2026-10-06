Constellation Brand a Aktie

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WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084

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06.10.2026 22:15:50

Constellation Brands Inc Bottom Line Rises In Q2

(RTTNews) - Constellation Brands Inc (STZ-B) announced earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $565.8 million, or $3.32 per share. This compares with $466.0 million, or $2.65 per share, last year.

Excluding items, Constellation Brands Inc reported adjusted earnings of $637.3 million or $3.74 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.1% to $2.816 billion from $2.653 billion last year.

Constellation Brands Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $565.8 Mln. vs. $466.0 Mln. last year. -EPS: $3.32 vs. $2.65 last year. -Revenue: $2.816 Bln vs. $2.653 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 11.20 To $ 11.90

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