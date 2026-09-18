CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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18.09.2026 18:03:49
CoreWeave Expands Convertible Notes Offering To $3.7 Billion
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Nachrichten zu CoreWeave
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17.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
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17.09.26
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17.09.26
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17.09.26
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16.09.26
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10.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verliert zum Start (finanzen.at)
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09.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
Analysen zu CoreWeave
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