Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.12.2025 22:44:19

Costco Wholesale Corporation Announces Advance In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - Costco Wholesale Corporation (COST) reported a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $2.001 billion, or $4.50 per share. This compares with $1.798 billion, or $4.04 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 8.3% to $67.307 billion from $62.151 billion last year.

Costco Wholesale Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.001 Bln. vs. $1.798 Bln. last year. -EPS: $4.50 vs. $4.04 last year. -Revenue: $67.307 Bln vs. $62.151 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.mehr Nachrichten