Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
11.12.2025 22:44:19
Costco Wholesale Corporation Announces Advance In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Costco Wholesale Corporation (COST) reported a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $2.001 billion, or $4.50 per share. This compares with $1.798 billion, or $4.04 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.3% to $67.307 billion from $62.151 billion last year.
Costco Wholesale Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.001 Bln. vs. $1.798 Bln. last year. -EPS: $4.50 vs. $4.04 last year. -Revenue: $67.307 Bln vs. $62.151 Bln last year.
