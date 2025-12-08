Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Costco Wholesale Aktie

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

Costco Wholesale-Investment im Blick 08.12.2025 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Costco Wholesale-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Costco Wholesale-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 168,87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Costco Wholesale-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,592 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (894,68 USD), wäre das Investment nun 529,80 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 429,80 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Costco Wholesale bezifferte sich zuletzt auf 395,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

