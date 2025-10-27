Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|
27.10.2025 06:01:26
Credit Research der Raiffeisen: Leiter, Ziele und Termine
Raiffeisen Schweiz macht Nägel mit Köpfen. Nach der Ankündigung, ein Credit Research für den Schweizer Anleihenmarkt zu schaffen, ist Michael Gähler als Leiter verpflichtet worden. Er muss nun ein Team aufbauen. Das Ratinguniversum soll mindestens 50 inländische Schuldner umfassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|Raiffeisen
|30,00
|0,33%
|Raiffeisen Bank International AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|7,35
|4,26%
