Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

27.10.2025 06:01:26

Credit Research der Raiffeisen: Leiter, Ziele und Termine

Raiffeisen Schweiz macht Nägel mit Köpfen. Nach der Ankündigung, ein Credit Research für den Schweizer Anleihenmarkt zu schaffen, ist Michael Gähler als Leiter verpflichtet worden. Er muss nun ein Team aufbauen. Das Ratinguniversum soll mindestens 50 inländische Schuldner umfassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
22.10.25 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
30.09.25 Raiffeisen Equal weight Barclays Capital
01.08.25 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
18.07.25 Raiffeisen Hold Deutsche Bank AG
07.05.25 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
Raiffeisen 30,00 0,33% Raiffeisen
Raiffeisen Bank International AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh 7,35 4,26% Raiffeisen Bank International AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh

