CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|Cybersicherheitsspezialist
|
28.08.2025 11:29:00
CrowdStrike-Aktie knickt dennoch ein: CrowdStrike macht mehr Umsatz und Gewinn
So erzielte CrowdStrike im zweiten Quartal seines Fiskaljahres 2026 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,93 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Plus von 0,83 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem der IT-Konzern seinen Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,19 US-Dollar je Aktie beschert hatte.
CrowdStrike setzte im abgelaufenen Jahresviertel außerdem 1,17 Milliarden US-Dollar um. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz des IT-Konzerns noch 963,9 Millionen US-Dollar betragen. Die Expertenschätzungen für den Berichtszeitraum lagen bei 1,15 Milliarden US-Dollar.
Im vorbörslichen Handel an der NASDAQ sinkt die CrowdStrike-Aktie am Donnerstag zeitweise 3,21 Prozent auf 409,05 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
Analysen zu CrowdStrikemehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
|352,10
|-3,78%
