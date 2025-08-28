CrowdStrike-Aktie knickt dennoch ein: CrowdStrike macht mehr Umsatz und Gewinn

Der Anbieter von Cybersicherheitslösungen CrowdStrike hat Anlegern Auskunft über seine Geschäftsentwicklung gegeben. So reagiert die Aktie.

So erzielte CrowdStrike im zweiten Quartal seines Fiskaljahres 2026 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,93 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Plus von 0,83 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem der IT-Konzern seinen Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,19 US-Dollar je Aktie beschert hatte.

CrowdStrike setzte im abgelaufenen Jahresviertel außerdem 1,17 Milliarden US-Dollar um. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz des IT-Konzerns noch 963,9 Millionen US-Dollar betragen. Die Expertenschätzungen für den Berichtszeitraum lagen bei 1,15 Milliarden US-Dollar.

Im vorbörslichen Handel an der NASDAQ sinkt die CrowdStrike-Aktie am Donnerstag zeitweise 3,21 Prozent auf 409,05 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at