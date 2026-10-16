ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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16.10.2026 08:33:07
CrowdStrike vs. ServiceNow: Comparing Revenue Trends Between These Growing Software Giants
CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) primarily generates revenue by selling comprehensive long-term subscriptions to its diverse cloud-native cybersecurity software modules, distributing these proactive threat intelligence offerings to large global enterprises through an internal direct sales force and extensive external partner networks.
It formally introduced new artificial intelligence threat detection tools to its main security software suite on September 1, 2026, and it subsequently expanded its overall operational availability by joining several major external cloud computing infrastructure marketplaces.
ServiceNow (NYSE:NOW) primarily generates revenue by delivering subscription-based cloud workflow automation applications to global enterprises, helping large multinational clients systematically streamline their internal information technology processes, human resources functions, and complex daily customer service operations.
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Analysen zu ServiceNow Inc
Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
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|ServiceNow Inc
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