CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Sesselwechsel 05.09.2025 19:24:00

CTS Eventim-Aktie gibt nach: Neuer Finanzvorstand wird gesucht

CTS Eventim-Aktie gibt nach: Neuer Finanzvorstand wird gesucht

CTS Eventim muss sich auf die Suche nach einem neuen CFO begeben.

CTS Eventim muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Holger Hohrein werde zum Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern. Ein Nachfolger soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Die CTS Eventim-Aktie verliert nach XETRA-Schluss via Tradegate aktuell 2,53 Prozent auf 82,80 Euro.

/nas/mis

HAMBURG (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

CTS Eventim-Aktie weiter belastet von schwachen Halbjahresresultaten
CTS Eventim meldet Umsatz- und Gewinnrückgang
CTS Eventim: JPMorgan bleibt bei `Overweight` - Aktie dennoch im Minus

Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

Nachrichten zu CTS Eventimmehr Nachrichten

Analysen zu CTS Eventimmehr Analysen

27.08.25 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.25 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
22.08.25 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
22.08.25 CTS Eventim Buy UBS AG
22.08.25 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CTS Eventim 82,80 -2,30% CTS Eventim

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:25 2. Quartal 2025: Diese US-Aktien hat Zurich Insurance im Portfolio
19:21 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18:14 Diese Aktien hatte die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 im Depot
04.09.25 Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im zweiten Quartal
03.09.25 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Handel in Asien endet mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Freitag Verluste. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen zeigen sich nach neuen Bestmarken schwächer. In Fernost dominierten die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen