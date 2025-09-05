CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Sesselwechsel
|
05.09.2025 19:24:00
CTS Eventim-Aktie gibt nach: Neuer Finanzvorstand wird gesucht
CTS Eventim muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Holger Hohrein werde zum Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern. Ein Nachfolger soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.
Die CTS Eventim-Aktie verliert nach XETRA-Schluss via Tradegate aktuell 2,53 Prozent auf 82,80 Euro.
/nas/mis
HAMBURG (dpa-AFX)
Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com
Analysen zu CTS Eventimmehr Analysen
|27.08.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|22.08.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|22.08.25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|82,80
|-2,30%
