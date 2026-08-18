Cummins Aktie

Cummins für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853121 / ISIN: US2310211063

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.08.2026 17:05:53

Cummins Power Generation Selected For BESS Deployment At US Data Center

(RTTNews) - Cummins Inc. (CMI) said on Tuesday that its Power Generation business has been selected to supply battery energy storage systems or BESS for a major U.S. data centre project, marking what would be its largest BESS deployment to date.

The system is designed to manage power fluctuations caused by artificial intelligence workloads, reduce load oscillations and improve ride-through performance.

The BESS can rapidly charge and discharge to limit demand spikes, improve power quality and stabilize the load at the utility connection point. Cummins said its 5MWh lithium iron phosphate battery system can also work alongside diesel and natural gas generators and support bridge-to-grid applications.

The company expects growing data centre demand, grid constraints and rising energy costs to drive greater adoption of battery storage solutions.

CMI is currently trading at $623.90, down $17.17 or 2.68 percent on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cummins Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Cummins Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cummins Inc. 535,20 -3,43% Cummins Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen