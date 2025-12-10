Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
10.12.2025 22:41:49
CVC creates president role as private equity firm prepares for succession
Peter Rutland, who heads financial services buyouts for the Amsterdam listed firm, will take on the new roleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
