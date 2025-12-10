Private Equity Aktie

Private Equity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921

10.12.2025 18:00:03

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. November 2025

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. November 2025

10.12.2025 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NEWS RELEASE

Zürich, 10. Dezember 2025

Net Asset Value per 30. November 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. November 2025 EUR 153.42 (CHF 143.00), was einer Veränderung von -0.2% in EUR respektive +0.4% in CHF seit dem 31. Oktober 2025 entspricht.

Trotz positiver Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds – darunter Procuritas VI und Highland Europe V – sowie der direkten Co-Investition in einen KI-Softwareanbieter blieb die Performance im November nahezu unverändert. Dies lag an nachteiligen Wechselkursbewegungen, welche die positiven Effekte größtenteils neutralisierten.

Das Portfolio war im November cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 3.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.0m gegenüber. PEH erhielt eine nennenswerte Ausschüttung von Pollen Street III, welcher Erlöse aus dem Verkauf von Kingswood UK – einer Vermögens- und Investmentverwaltungsfirma – an Mattioli Woods, einen führenden Anbieter von Vermögensverwaltungsdienstleistungen in Großbritannien, ausschüttete. Des Weiteren erhielt PEH eine Ausschüttung aus dem Investment in Shawbrook Bank, welche die Erlöse aus dem Teilverkauf der Aktien im Rahmen des Börsengangs (IPO) an der Londoner Börse reflektiert.

                                                                                                                                ***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,444,104 per 30.November 2025 (31. Oktober 2025: 2,444,104). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

 

 



 
Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: PEH NAV Flyer Nov 25

Ende der Net Asset Value-Mitteilung
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: info@peh.ch
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2243380  10.12.2025 CET/CEST

