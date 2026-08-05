CVS Health Aktie
WKN: 859034 / ISIN: US1266501006
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05.08.2026 12:38:44
CVS Health Corp. Q2 Income Rises
(RTTNews) - CVS Health Corp. (CVS) announced a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $2.979 billion, or $2.31 per share. This compares with $1.021 billion, or $0.80 per share, last year.
Excluding items, CVS Health Corp. reported adjusted earnings of $3.324 billion or $2.58 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.3% to $106.096 billion from $98.915 billion last year.
CVS Health Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.979 Bln. vs. $1.021 Bln. last year. -EPS: $2.31 vs. $0.80 last year. -Revenue: $106.096 Bln vs. $98.915 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.90 To $ 8.10
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