D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
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07.10.2026 17:08:02
D-Wave Quantum vs. Rigetti Computing: Which Cutting Edge Quantum Stock Is a Better Buy in 2026?
Quantum computing is moving from theory to commercial application, but picking the right horse remains a high-stakes gamble for investors. Should you back D-Wave Quantum (NASDAQ:QBTS) or Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) for your portfolio?
D-Wave focuses on commercial annealing systems for optimization, while Rigetti builds full-stack systems optimized for quantum-classical workflows. Both companies offer investors a front-row seat to the potential of next-generation computing power in a volatile, early-stage market.
D-Wave sells quantum computing systems and services, positioning itself as a commercial supplier of both annealing and gate-model products. It operates among tech stocks focused on high-performance optimization, serving more than 100 organizations including Mastercard (NYSE:MA) and Pfizer Inc. (NYSE:PFE). The company also maintains a strategic partnership with CGI Inc. (NYSE:GIB) to integrate its Advantage2 system into various industrial sectors.
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