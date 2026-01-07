D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
|
07.01.2026 13:29:26
D-Wave To Buy Quantum Circuits For $550 Mln
(RTTNews) - D-Wave Quantum Inc. (QBTS), a developer of quantum computing systems, Wednesday said it agreed to acquire Quantum Circuits for $550 million.
The transaction will involve $300 million in D-Wave common stock and $250 million in cash and is expected to close in late January.
"Together with Quantum Circuits, we expect that D-Wave will leapfrog the industry, bringing gate-model products and services to market in 2026 and rapidly progressing our dual-platform strategy of delivering annealing and gate-model systems to address customers' full breadth of computational problems.", said Dr. Alan Baratz, CEO of D-Wave.
In pre-market activity, QBTS shares were trading at $31.42, up 0.48% on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu D-Wave Quantum
|
06.01.26
|D-Wave Quantum nach starkem Kursplus weiter im Rallymodus: CES 2026 im Blick (finanzen.at)
|
29.12.25
|Quantencomputing-Sektor: Was die D-Wave-Aktie in einer dünnen Handelswoche belastete (finanzen.at)
|
23.12.25
|D-Wave Quantum-Aktie gibt nach: Investoren sichern nach starkem Lauf Profite (finanzen.at)
|
22.12.25
|D-Wave-Aktie mit weiterem Schub: CES-Präsenz für 2026 geplant (finanzen.at)
|
09.12.25
|Quanten-Computing-Sektor: Ankündigung der D-Wave-Nutzerkonferenz beeinflusst die Aktien-Volatilität (finanzen.at)
|
05.12.25
|D-Wave Quantum-Aktie sackt nach Rally ab: Was steckt dahinter? (finanzen.at)
|
04.12.25
|D-Wave Quantum-Aktie legt zu: Unternehmen gründet Einheit für US-Government Deals (finanzen.at)
|
25.11.25
|D-Wave-Aktie beendet Erholungsversuch schon wieder: Insiderverkäufe und Warrant-Deadline verunsichern Anleger (finanzen.at)
Analysen zu D-Wave Quantum
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|D-Wave Quantum
|25,53
|-4,06%