Daimler Truck-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Underperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Harry Martin bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf neue Details zu den US-Lastwagenzöllen. Diese entsprächen seinen Erwartungen. Der Experte zog daher das Fazit, dass ein "Worst-Case-Szenario" vermieden wurde.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Daimler Truck-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 16:21 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 34,74 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 13,64 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 695 647 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2025 1,0 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.11.2025 gerechnet.

