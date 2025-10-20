Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

Rating im Fokus 20.10.2025 16:37:47

Daimler Truck-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Underperform

Daimler Truck-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Bernstein Research-Analyst Harry Martin unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Harry Martin bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf neue Details zu den US-Lastwagenzöllen. Diese entsprächen seinen Erwartungen. Der Experte zog daher das Fazit, dass ein "Worst-Case-Szenario" vermieden wurde.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Daimler Truck-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 16:21 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 34,74 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 13,64 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 695 647 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2025 1,0 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.11.2025 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com

