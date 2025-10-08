Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Er werte den Absatzrückgang im dritten Quartal insgesamt negativ, da der Lkw-Hersteller in drei von vier Sparten die Erwartungen deutlich verfehlt habe, schrieb Nick Housden in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Ermutigend sei indes die erwartungsgemäße Entwicklung im Nordamerikageschäft (TNA) in einem sehr unsicheren Umfeld. Ungeachtet zunächst wohl weiter schwieriger Bedingungen spiegele sein Anlagevotum die niedrige Bewertung sowie das Potenzial für die Konsensschätzungen für 2026 wider./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
34,37 €
|
Abst. Kursziel*:
22,20%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
34,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,66%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|34,36
|-2,80%
