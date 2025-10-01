Daimler Truck Aktie
|35,04EUR
|-0,24EUR
|-0,68%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Underperform" belassen. Der Lkw-Hersteller dürfte deutliche Einbußen im nordamerikanischen Markt verzeichnet haben, schrieb Harry Martin am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Die durchschnittlichen Analystenprognosen für 2026 hält er für zu optimistisch./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
35,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,11%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
35,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,68%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truckmehr Nachrichten
|
08:27
|EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy (EQS Group)
|
08:27
|EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, Kauf (EQS Group)
|
30.09.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.09.25
|Gewinne in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
30.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: Anleger lassen LUS-DAX am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
30.09.25
|XETRA-Handel: DAX am Dienstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.09.25
|Daimler Truck-Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Underperform in neuer Analyse (finanzen.at)
|
30.09.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)