Daimler Truck Aktie

35,04EUR -0,24EUR -0,68%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

01.10.2025 08:49:42

Daimler Truck Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Underperform" belassen. Der Lkw-Hersteller dürfte deutliche Einbußen im nordamerikanischen Markt verzeichnet haben, schrieb Harry Martin am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Die durchschnittlichen Analystenprognosen für 2026 hält er für zu optimistisch./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
35,60 € 		Abst. Kursziel*:
-10,11%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
35,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,68%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

