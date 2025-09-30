Daimler Truck Aktie
|35,17EUR
|-0,47EUR
|-1,32%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Harry Martin und sein Kollege Chad Dillard widmeten sich am Montag den Nachfragesignalen vom US-Markt. Die Lkw-Produktion verlaufe im Jahr 2025 bislang weiterhin schwach. Die Produktionsprognosen für Nutzfahrzeuge der Klasse 8 seien derweil relativ stabil./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
35,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,11%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
35,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,01%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truckmehr Nachrichten
|
12:27
|Freundlicher Handel: LUS-DAX steigt mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.09.25
|Kurszielkorrektur für Daimler Truck-Aktie: Analyst verweist auf anhaltende Schwäche im US-Güterverkehr (dpa-AFX)
|
29.09.25
|DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.09.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
26.09.25
|Freundlicher Handel: DAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
26.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
26.09.25
|Handel in Frankfurt: DAX liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)