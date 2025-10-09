Daimler Truck Aktie
|35,03EUR
|0,37EUR
|1,07%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach einer Auswertung europäischer Lkw-Zulassungszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Bei der gängigsten Konfiguration der Lastkraftwagen sei Scania in puncto Kraftstoffeffizienz führend, gefolgt von Volvo, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,46 €
|
Abst. Kursziel*:
45,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,73%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
