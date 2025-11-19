Loeb Aktie
WKN: 873909 / ISIN: CH0002045497
|
19.11.2025 22:45:57
Dan Loeb Raises Microsoft Stake 175% In Big-Tech Push, Dumps Workday And More (CORRECTED)
This article Dan Loeb Raises Microsoft Stake 175% In Big-Tech Push, Dumps Workday And More (CORRECTED) originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!