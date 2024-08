DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier an diesem Tag 219,80 EUR wert. Bei einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,455 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 209,87 EUR, da sich der Wert einer Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am 16.08.2024 auf 461,30 EUR belief. Damit wäre die Investition um 109,87 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine Börsenbewertung in Höhe von 61,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at