DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Allianz-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 23.08.2014 wurden Allianz-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 128,25 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hat, hat nun 77,973 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.08.2024 auf 272,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 239,77 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 112,40 Prozent angezogen.

Alle Allianz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 106,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at