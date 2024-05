DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Zalando-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Zalando-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 86,68 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Zalando-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,154 Zalando-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.05.2024 auf 26,51 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30,58 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,42 Prozent verringert.

Am Markt war Zalando jüngst 6,37 Mrd. Euro wert. Am 01.10.2014 fand der erste Handelstag des Zalando-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Zalando-Aktie lag beim Börsengang bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at