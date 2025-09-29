Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf eine "Flucht in Qualität", schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Zalando dürfte unter den Modehändlern einer der Hauptprofiteure dieser Entwicklung sein./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Outperform
Unternehmen:
Zalando
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
26,54 €
Abst. Kursziel*:
50,72%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
26,31 €
Abst. Kursziel aktuell:
52,03%
Analyst Name::
Richard Chamberlain
KGV*:
-
